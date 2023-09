Ponte sullo Stretto: Salvini fa il punto della situazione con i vertici della società

MeteoWeb

Punto della situazione sul Ponte sullo Stretto a 100 giorni dall’insediamo del Cda della società Stretto di Messina con il vicepremier e Ministro Matteo Salvini e i vertici di Sdm, il Presidente Giuseppe Recchi e l’ad Pietro Ciucci. Lo riferisce una nota del Ministero dei Trasporti (Mit), che spiega come a margine del Cda siano “stati analizzati lo stato di avanzamento e gli importanti risultati raggiunti per il progetto del ponte e la riorganizzazione aziendale“. Si è parlato, prosegue il Mit, “del nuovo comitato tecnico scientifico, costituito dai massimi esperti nel settore della tecnica delle costruzioni, di geologia e di ingegneria, che a breve, dovranno valutare la relazione di aggiornamento al progetto definitivo del Contraente generale“. Sul fronte dei rapporti con il territorio: da domani prendono avvio i tavoli tecnici di confronto tra la Stretto di Messina e i comuni di Messina e Villa San Giovanni. Presentato anche un cronoprogramma che prevede “impegni e scadenze fitte” per i prossimi mesi.