Precipita un elicottero militare in Kenya: tutti morti

Nell’incidente di un elicottero militare in Kenya, vicino al confine con la Somalia, sono morte almeno otto persone, riferiscono le autorità locali. Funzionari della difesa e della Polizia, parlando in condizione di anonimato, hanno detto che tutto il personale militare e l’equipaggio a bordo dell’elicottero è morto nell’incidente. L’elicottero è caduto nella foresta di Boni. Non è ancora chiaro cosa abbia causato lo schianto nella contea di Lamu, sulla costa del Kenya. Il Dipartimento della Difesa ha detto che l’elicottero dell’Aeronautica Militare si è schiantato mentre era in pattuglia notturna. Le forze di difesa keniane operano nell’area per contribuire a scoraggiare gli estremisti del gruppo al-Shabab legati ad al-Qaeda, con sede oltre il confine in Somalia. Sul posto è stata inviata una commissione d’inchiesta.

Le truppe keniane sono anche in Somalia nell’ambito della African Union Transition Mission per aiutare a combattere al-Shabab. Le forze keniane sono state schierate in Somalia nel 2011, ma ora ci sono piani per ritirare le forze multinazionali mentre le truppe somale assumono la responsabilità della sicurezza del loro Paese. Al-Shabab ha aumentato gli attacchi in Kenya negli ultimi mesi, uccidendo decine di persone nella regione di confine mentre gli estremisti sentono la pressione dell’offensiva militare somala lanciata lo scorso anno.