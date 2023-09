Previsioni Meteo, l’anticiclone riabbraccia tutta l’Italia: sole e temperature in aumento nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il ciclone Daniel, posizionato sullo Ionio meridionale, si sta allontanando verso sud in direzione del Mar Libico, consentendo un miglioramento delle condizioni meteo anche al Sud Italia dopo giorni di forte instabilità e temperature autunnali nelle zone colpite dal maltempo. Domani, domenica 10 settembre, sarà una giornata di sole su tutta Italia con temperature in aumento. Si toccheranno punte di +33-35°C sulle regioni tirreniche, su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda la prossima settimana, almeno nella prima parte, dovrebbe continuare a dominare l’anticiclone, con bel tempo e temperature che potrebbero essere di 3-6°C oltre la media del periodo. Da mercoledì 13-giovedì 14 settembre, l’anticiclone dovrebbe iniziare ad indebolirsi sulle regioni del Nord, spostandosi verso est. Questo dovrebbe favorire l’ingresso di correnti occidentali più umide ed instabili sulle regioni del Nord, con condizioni di tempo più instabile. Nel resto del Paese, invece, continuerà ancora l’alta pressione, che garantirà tempo più stabile.

