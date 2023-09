Previsioni Meteo, El Niño: cosa potrebbe significare per l’inverno degli USA

MeteoWeb

L’autunno è appena iniziato, ma non è troppo presto per guardare avanti all’inverno, soprattutto perché questo potrebbe apparire drasticamente diverso rispetto agli ultimi anni a causa di El Niño. Dopo alcuni anni, questo inverno sarà il primo a risentire del fenomeno, che ha un impatto notevole sul clima nei mesi più freddi dell’anno. El Niño è una delle tre fasi della El Niño Southern Oscillation, che causa cambiamenti della temperatura dell’acqua nell’Oceano Pacifico equatoriale che possono avere effetti a catena sui pattern meteorologici in tutto il mondo. La fase El Niño si verifica quando le temperature oceaniche sono più calde del normale per un periodo prolungato. Secondo il Climate Prediction Center della NOAA, El Niño di quest’anno è iniziato a giugno, dovrebbe essere forte quest’inverno e durare almeno fino all’inizio della prossima primavera.

La controparte più fresca di El Niño, La Niña, ha svolto un ruolo enorme negli ultimi tre inverni negli Stati Uniti, mantenendo il Sud asciutto mentre le parti dell’Ovest hanno ricevuto molta neve, tanto necessaria. Le previsioni per l’inizio dell’inverno del Climate Prediction Center presentano molti dei tratti distintivi dei tipici inverni El Niño, presagendo cambiamenti futuri.

Come potrebbe essere questo inverno?

Non esistono due inverni El Niño uguali, ma molti hanno in comune le tendenze della temperatura e delle precipitazioni. Uno dei motivi principali è la posizione della corrente a getto, che spesso si sposta verso sud durante l’inverno El Niño. Secondo la NOAA, questo cambiamento porta tipicamente un clima più umido e più fresco al Sud degli USA, mentre il Nord diventa più secco e caldo. Poiché la corrente a getto è essenzialmente un fiume d’aria attraverso il quale scorrono i temporali, questi possono spostarsi attraverso il Sud con maggiore frequenza durante un inverno caratterizzato da El Niño. Più tempeste significano più precipitazioni, tipicamente dalle Plains meridionali al Sud-Est. Ciò potrebbe essere cruciale per stati come Texas, Louisiana e Mississippi, afflitti dalla siccità. La combinazione di clima più fresco e precipitazioni più frequenti può anche aumentare le possibilità di precipitazioni invernali come pioggia gelata, nevischio e neve nel Sud degli USA.

El Niño porta tipicamente un inverno più mite nel Nord, dal Nord-Ovest alle Montagne Rocciose, alle Plains e al Midwest. Singole tempeste sono ancora possibili e possono portare ondate di freddo brutale o forti nevicate in queste regioni, ma in genere sono meno frequenti. Questa sarebbe una brutta notizia per le parti del Midwest che si trovano a dover affrontare livelli estremi ed eccezionali di siccità, e per il manto nevoso nel Nord-Ovest, una fonte d’acqua fondamentale per la regione.

I pattern invernali di El Niño sono meno regolari in California, nel Sud-Ovest e nel Nord-Est. La frequenza delle tempeste e l’aumento delle precipitazioni in California e in parti del Sud-Ovest potrebbero dipendere dall’intensità complessiva di El Niño. Un El Niño più forte potrebbe portare più tempeste, pioggia a bassa quota e neve ad alta quota, mentre una versione più debole potrebbe portare condizioni secche al Sud-Ovest.

Il Nord-Est non ha una serie di aspettative ben definite durante un inverno El Niño. La regione può essere nel complesso più mite come le altre controparti settentrionali, ma può anche essere in balia di forti tempeste costiere che si muovono lungo la costa atlantica.

El Niño in passato

Anche guardare indietro ai recenti inverni El Niño può aiutare a visualizzare cosa potrebbe avere in serbo il prossimo inverno:

un debole El Niño durante la stagione 2018-2019 ha causato diverse tempeste degne di nota, tra cui una a dicembre che ha portato neve e ghiaccio dal Texas alla Carolina. Secondo la NOAA, la stagione è stata anche l’inverno più piovoso mai registrato per gli Stati Uniti continentali e ha registrato temperature superiori alla media in gran parte dell’Est.

Secondo la NOAA, un El Niño molto forte durante l’inverno 2015-2016 ha contribuito all’inverno più caldo mai registrato per gli Stati Uniti continentali. Il caldo inverno non ha impedito enormi tempeste di neve, inclusa una mortale bufera di neve che ha bloccato i viaggi sulla costa orientale.

L’inverno 2009-2010 è stato l’ultimo con un El Niño della stessa intensità prevista per quest’anno. Secondo i dati della NOAA, il clima è stato piuttosto freddo nella parte meridionale e centrale degli Stati Uniti e molto umido e nevoso lungo la costa orientale. La stagione è nota per le numerose bufere di neve che hanno colpito il Nord-Est in rapida successione.

Gli effetti di El Niño in altre parti del mondo

Altre parti del mondo si stanno preparando al cambiamento che porterà El Niño: l’Australia sarà probabilmente molto più secca e calda, il che suscita preoccupazioni per gli incendi. Anche l’India si sta preparando agli impatti di El Niño, che può indebolire le piogge monsoniche che sono cruciali per la coltivazione dei raccolti.

Gli effetti extra meteorologici di El Niño

El Niño quest’anno potrebbe intaccare la crescita economica degli Stati Uniti, con un potenziale impatto su tutto, dai prezzi dei prodotti alimentari alle vendite di abbigliamento invernale. Uno studio condotto all’inizio di quest’anno attribuisce 5,7 trilioni di dollari di perdite di reddito globale a El Niño del 1997-98 e 4,1 trilioni di dollari di perdite a El Niño del 1982-83.

Secondo un recente rapporto della Deutsche Bank, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è un tema comune durante gli eventi legati a El Niño. I prezzi del cacao stanno già aumentando vertiginosamente poiché la domanda supera l’offerta, ma i meteorologi prevedono un altro deficit poiché le temperature globali più calde di El Niño portano a condizioni sfavorevoli per la coltivazione del cacao.

Anche il settore dei viaggi e del turismo potrebbe sentirne l’impatto: uno studio del 2021 ha rilevato una “diminuzione significativa” delle visite turistiche a dozzine di attrazioni negli Stati Uniti durante gli eventi di El Niño.