Previsioni Meteo Lombardia: possibili isolati rovesci pomeridiani su Prealpi e Appennino

“Sulla Lombardia correnti occidentali umide in quota: qualche nube sui rilievi e in genere stabile, ma sono possibili isolati rovesci pomeridiani su Prealpi e Appennino. Nel fine settimana graduale rimonta anticiclonica che piloterà correnti più secche da nord, via via più stabili nei primi giorni della prossima settimana. In Lombardia tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso con graduale rialzo delle massime di temperatura. Da lunedì un parziale rinforzo della ventilazione da est sui settori meridionali della regione porterà qualche addensamento sulla fascia pedemontana e le prime Prealpi, ma di estensione limitata e senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse, dal mattino ampie schiarite fino a sereno o al più velato in pianura nel pomeriggio, poco o al più irregolarmente nuvoloso per addensamenti in montagna in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi pomeridiani sulle Prealpi.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 26°C e 29°C.

Zero termico: a circa 4200-4400 metri.

Venti: deboli di direzione variabile.

