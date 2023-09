Previsioni Meteo Lombardia: massime in calo da martedì

MeteoWeb

Da domani, progressivamente, la struttura anticiclonica che insiste da più giorni tra il Mediterraneo Occidentale e l’Europa Centrale “andrà incontro ad un cedimento sul suo lato occidentale, favorendo l’ingresso di correnti via via più umide di origine atlantica e ad un passaggio perturbato organizzato atteso tra martedì e mercoledì. Seguirà un temporaneo miglioramento“. Le temperature massime “subiranno da martedì un moderato calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza poco nuvoloso per nuvolosità alta, possibili nel pomeriggio annuvolamenti localmente più consistenti su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in ulteriore e lieve rialzo. Valori minimi in pianura intorno a 18 °C, massimi intorno a 32 °C.

Zero termico: intorno a 4500 metri, in calo dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli con brezze nelle valli.

Altri fenomeni: Disagio da calore moderato sulla pianura, debole nei fondivalle a quote basse. Possibile qualche isolato banco di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura.

