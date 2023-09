Previsioni Meteo Lombardia: da domani torna la pioggia, dai rilievi alla pianura

MeteoWeb

“Il robusto anticiclone che insiste da giorni anche sul Nord Italia lascerà spazio all’ingresso di correnti più fresche e umide da ovest, associate ad un’ampia saccatura di origine atlantica che raggiungerà la Lombardia domani, per poi lasciare correnti occidentali umide e a instabili con tempo debolmente perturbato e temperature massime in calo. Oggi qualche nube in più e probabili rovesci sui rilievi, domani passaggio temporalesco con nuvolosità irregolare. Giovedì e venerdì ancora tempo variabile con rovesci sui rilievi al pomeriggio ed in pianura fino al mattino ed in serata, ma è probabile il passaggio a tempo più stabile tra sabato e domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, variabilità in pianura con annuvolamenti più consistenti sui settori occidentali.

Precipitazioni: probabili intermittenti su Alpi e Prealpi, locali temporali possibili nel pomeriggio tra pianura occidentale e settori prealpini adiacenti. Precipitazioni poco probabili o assenti su Appennino e pianura orientale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in diminuzione. In pianura minime tra 18°C e 20°C, massime tra 26°C e 30°C.

Zero termico: intorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, al più temporaneamente moderati sul pavese; in montagna deboli meridionali con rinforzi ad alta quota.

Altri fenomeni: Disagio da calore in calo nelle valli, ancora localmente moderato sulla pianura.

