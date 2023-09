Previsioni Meteo Lombardia: settimana al via con piogge “diffuse e intense”

MeteoWeb

“Sabato ancora flussi umidi dai quadranti meridionali, a tratti instabili, con precipitazioni da isolate a sparse, più intense sulle zone nordoccidentali. Domenica fase un po’ più stabile e temperature in aumento. Lunedì saccatura atlantica in avvicinamento con probabili precipitazioni diffuse e intense, specie su zone nordoccidentali. Martedì e mercoledì condizioni variabili ma giovedì possibile nuova fase perturbata, specie a nord“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani generalmente nuvoloso sino al pomeriggio con nubi basse diffuse fino al mattino, in particolare su Pianura e primi rilievi, in dissoluzione dal pomeriggio; in serata poco nuvoloso con transito di velature.

Precipitazioni: assenti, salvo residue alla notte sui settori più occidentali o orientali della regione.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime in aumento. In pianura minime tra 17°C e 20°C, massime tra 27°C e 30°C.

Zero termico: in risalita, attorno a 4200 metri.

Venti: deboli: in pianura di direzione variabile, tendenti a disporsi da ovest; in montagna dai quadranti meridionali.

