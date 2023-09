Previsioni Meteo Lombardia: domani forte maltempo, attenzione alle zone nordoccidentali

MeteoWeb

Domani attesa una “saccatura atlantica in avvicinamento con probabili precipitazioni diffuse e intense, specie su zone nordoccidentali. Martedì e mercoledì condizioni variabili ma giovedì possibile nuova fase perturbata, specie a nord“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani dalla prima mattinata nuvolosità in rapido aumento a partire da ovest fino a molto nuvoloso con addensamenti più compatti e persistenti sui settori settentrionali e occidentali. In attenuazione in tarda serata, specie sulle pianure.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata possibili rovesci sparsi sulle zone nordoccidentali, dal pomeriggio estensione dei fenomeni convettivi sulla fascia alpina e prealpina con anche possibilità di temporali forti sulle zone nordoccidentali. Fenomeni in possibile estensione anche alle zone di Alta Pianura e sull’Appennino; precipitazioni meno probabili sulle pianure meridionali.

Temperature: minime in leggero aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 18°C, massime intorno a 26°C.

Zero termico: in progressivo calo fino a circa 3600 metri.

Venti: in pianura moderati o forti dai settori orientali; dalla sera rinforzi da nord sull’Alta Pianura, da sud sulla Bassa; in montagna progressivo riforzo dei venti dai quadranti meridionali con forti raffiche, specie su Appennino e sui rilievi più settentrionali.

