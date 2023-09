Previsioni Meteo Lombardia: oggi breve tregua, poi “marcato peggioramento”

MeteoWeb

“La temporanea rimonta della pressione oggi è di breve durata e sarà seguita, domani, dal transito sull’Italia Centro-Settentrionale di un nucleo freddo in quota, che a sua volta sarà precursore dell’approfondirsi di una vasta saccatura di origine atlantica, foriera, nei giorni a seguire, di un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente velato in pianura e nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi, con progressivo aumento della nuvolosità da Ovest verso Est nel corso della giornata.

Precipitazioni: deboli rovesci sulle Prealpi occidentali dalla notte che nel corso della giornata si estenderanno alle restanti Prealpi e che interesseranno con brevi fenomeni anche la pianura tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime comprese tra 16 e 20°C, massime tra 24 e 28 °C.

Zero termico: in leggero calo tra 3500 e 3700 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, in montagna meridionali, deboli o localmente moderati, specie su Appennino e vette di confine.

