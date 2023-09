Previsioni Meteo Lombardia: oggi primi temporali, domani ulteriore peggioramento

MeteoWeb

“L’avvicinamento di un nucleo freddo in quota a Corsica e Sardegna in arrivo dalla Penisola Iberica causa un primo peggioramento delle condizioni meteo sulla Lombardia, seguito giovedì da un ulteriore peggioramento più marcato dato dall’approfondirsi verso il Mar Mediterraneo di una saccatura atlantica ora sulle Isole Britanniche“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con copertura in aumento.

Precipitazioni: deboli o moderate, anche a carattere di rovescio o locale temporale, con maggiore interessamento di Prealpi e pianura pedemontana.

Temperature: massime in calo. In pianura massime comprese tra 24 e 28 °C.

Zero termico: in leggero calo tra 3500 e 3700 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, in montagna meridionali, deboli o localmente moderati.

Domani molto nuvoloso o coperto con locali e temporanee schiarite sulla bassa pianura e sui settori orientali.

Precipitazioni: tra notte e mattina precipitazioni deboli o localmente moderate su settori occidentali e rilievi alpini e prealpini; dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, ed interessamento dei rilievi alpini, prealpini e della fascia di pianura adiacente.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. In pianura minime comprese tra e 15 e 18 °C, massime tra 23 e 27 °C.

Zero termico: in calo fino a 3400 – 3600 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati dai quadranti orientali o, sul Pavese, merdionali; in montagna moderati meridionali.

