Previsioni Meteo Lombardia: forte maltempo in arrivo, temperature in calo

MeteoWeb

“Una vasta depressione atlantica influenza la Lombardia, dapprima con un fronte freddo, poi, da venerdì, formando un nuovo minimo barico sull’Italia Settentrionale. Lento ma progressivo miglioramento da sabato, con il lento spostamento verso Sud del minimo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi molto nuvoloso o coperto con locali e temporanee schiarite sulla bassa pianura.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio, poi limitate ad Alpi, Prealpi e pianura pedemontana.

Temperature: massime in calo. In pianura massime comprese tra 22 e 26 °C.

Zero termico: in calo fino a 3400 – 3600 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati dai quadranti orientali o, sul Pavese, meridionali; in montagna moderati meridionali.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque, con parziali e temporanee schiarite sulla bassa pianura nell’arco di tutta la giornata.

Precipitazioni: moderate o forti, anche a carattere di rovescio o temporale, diffuse su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti; debole pioggia intermittente sulla bassa pianura e in Appennino. Indebolimento dei fenomeni in serata, quando saranno anche più irregolari sul territorio. Quota neve in calo in serata localmente fino a 2400 -2600 metri sulle Alpi.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime comprese tra 14 e 18 °C, massime tra 20 e 24 °C

Zero termico: in calo fino a 2600 – 3000 metri.

Venti: in pianura moderati dai quadranti orientali, moderati meridionali sul Pavese; in montagna moderati meridionali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: