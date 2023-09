Previsioni Meteo Lombardia: maltempo oggi e domani, poi rimonta dell’alta pressione

MeteoWeb

“Una profonda area depressionaria atlantica, centrata a nord delle Isole Britanniche si estende verso sud fino alle Penisola Iberica. Fino a sabato 23 a tale struttura è associato un flusso in quota da sudovest, che nel suo movimento verso levante, transitando sul bacino del Mediterraneo, investe la Penisola Italiana. Questa configurazione determina sulla regione per le giornate di oggi, venerdì, e domani, sabato, tempo in parte perturbato. Da domenica e per le giornate a seguire la parte attiva di tale struttura si sposterà verso l’Italia centro-meridionale, lasciando spazio ad una rimonta dei valori di pressione sul Nord-Italia e favorendo il ritorno a tempo più stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: per tutta la giornata deboli o moderate, non escluse localmente forti. Anche a carattere di rovescio o temporale. Prevalentemente diffuse sui settori alpini e prealpini, sparse altrove, con asse di propagazione sudovest -nordest. In serata tendenza a sparse e in attenuazione. Quota neve in calo in serata localmente fino a 2400 -2600 metri sulle Alpi.

Temperature: massime in Pianura tra 20 e 26°C.

Zero termico: intorno a 3200 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, su Pavese moderati dai quadranti meridionali fino al tardo pomeriggio, poi tendenza all’attenuazione; in montagna moderati meridionali.

Domani da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; in esaurimento dal pomeriggio-sera a partire dai settori occidentali. Limite neve intorno a 2200 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 12 e 16°C, massime tra 20 e 23°C

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli: inizialmente orientali, da metà mattina tendenza a disporsi da nord nordovest, con rinforzi su pianura occidentale. In montagna da deboli a moderati o forti dai quadranti settentrionali.

