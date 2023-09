Previsioni Meteo Lombardia: torna la stabilità, domani possibili foschie e banchi di nebbia

MeteoWeb

Nei prossimi giorni è prevista una rimonta dei valori di pressione sul Nord Italia e favorendo il ritorno a tempo più stabile: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso. Verso sera su parte di pianura nuvolosità bassa, con possibile formazione di foschie e/o locali banchi di nebbia.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 11°C, massime intorno a 25°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti occidentali, in montagna deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con tendenza a rinforzare verso sera.

