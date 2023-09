Previsioni Meteo Lombardia: possibile cedimento dell’alta pressione da giovedì

MeteoWeb

“L’allontanamento verso il sud del Mediterraneo di un minimo depressionario in quota, favorisce la rimonta dell’alta pressione sul Nord-Italia, garantendo per i prossimi giorni tempo stabile e soleggiato sulla regione. Da giovedì, seppur in un contesto di relativa incertezza, l’alta pressione tenderà a cedere temporaneamente, determinando addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi e velature più frequenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso, con tendenza a velature dal tardo pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 10 e 16°C, massime tra 25 e 28°C

Zero termico: intorno a 4300 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna: su Alpi e Prealpi deboli variabili, su Appennino deboli orientali, con rinforzi a tratti.

Altri fenomeni: possibile formazione di locali foschie e/o banchi di nebbia in pianura fino al primo mattino.

