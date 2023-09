Previsioni Meteo Lombardia: calo delle temperature, nubi basse e pioviggine tra oggi e domani

MeteoWeb

“Una robusta circolazione anticiclonica sul centro Europa porta tempo in generale stabile per tutta la settimana. Tra stasera e domani, però, il transito di una perturbazione in discesa verso i Balcani sul bordo orientale della struttura di alta pressione determina l’afflusso di aria più fresca ed umida da est sulla Pianura Padana: calo delle temperature e irregolari addensamenti di nubi basse, più persistenti sulla fascia pedemontana e le prime Prealpi dove sarà possibile isolata e breve pioviggine. Da mercoledì massime in nuovo graduale aumento, con cielo poco nuvoloso e senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte diffusi addensamenti a medio-bassa quota su pianura e primi rilievi, in lenta dissoluzione nel corso della mattinata a partire da est; più sereno dal pomeriggio con residui addensamenti sui rilievi in serata.

Precipitazioni: debole pioviggine alla notte e primo mattino possibile sulla fascia Prealpina centroccidentale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 19°C e 21°C, massime tra 25°C e 28°C.

Zero termico: oltre 4600 metri.

Venti: su pianura meridionale ed Appennino fino a moderati orientali, localmente forti in quota; sulle cime alpine e Prealpine deboli dai quadranti settentrionali, altrove di direzione variabile.

