Previsioni Meteo Lombardia: area anticiclonica di blocco, tempo stabile e soleggiato

“La circolazione atmosferica che influenza le condizioni del tempo sull’Italia Settentrionale è un’area anticiclonica di blocco posizionata sull’Europa Centrale; questa garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso in pianura ed Appennino, da poco nuvoloso a nuvoloso su Alpi e Prealpi con gli addensamenti più consistenti presenti negli orari notturni e serali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime comprese tra 14 e 20 °C, massime comprese tra 28 e 32 °C.

Zero termico: 4800 – 5000 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali; a regime di brezza su Alpi e Prealpi; deboli con temporanei rinforzi moderati nelle ore centrali in Appennino.

