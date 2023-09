Previsioni Meteo Lombardia: progressivo cedimento dell’alta pressione da lunedì

MeteoWeb

“Un vasto campo di alta pressione continua a proteggere tutta l’Europa Centrale e gran parte dell’Italia dall’ingresso di perturbazioni atlantiche. Questa situazione proporrà sulla Lombardia un cielo in prevalenza sereno per tutto il weekend con temperature in ulteriore aumento, diffusamente superiori ai 30°C in pianura con disagio da calore debole o moderato. Da lunedì 11 l’alta pressione sarà in progressivo cedimento, probabilmente in favore del transito di aria più umida dall’Atlantico con aumento della probabilità di piogge, specie sulle Alpi intorno a metà settimana; in questa fase le temperature massime sono previste in diminuzione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso per nubi basse in mattinata su settori prealpini centro-occidentali, prevalenza di cielo sereno ovunque per la restante parte di giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve aumento. In pianura valori minimi tra 15-20 °C, massimi tra 29-33 °C.

Zero termico: intorno a 4700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, su Alpi e Prealpi deboli e a prevalente regime di brezza, in Appennino deboli orientali.

Altri fenomeni: Disagio da calore debole in pianura e nei fondivalle a quote basse.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: