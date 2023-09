Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per ottobre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di ottobre.

2 – 8 Ottobre 2023

Prima settimana caratterizzata da un campo di alta pressione che interesserà gran parte del continente europeo ed il Mediterraneo centroccidentale, quindi anche l’Italia. In tale contesto, le precipitazioni saranno ovunque sotto la media del periodo; temperature oltre i range tipici su tutto il Paese.

9 – 15 Ottobre 2023

Nella seconda settimana, un probabile ingresso di masse d’aria più umide occidentali dovrebbe attenuare il regime anticiclonico al Nord-Ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Toscana settentrionale, riportando i valori di precipitazione allineati alle medie del periodo; ancora piogge sotto i valori tipici invece al Centro-Sud. Le temperature resteranno ovunque ancora al di sopra della media del periodo.

16 – 22 Ottobre 2023

Nella terza settimana, il modello climatologico sembra indicare una circolazione con maggiore curvatura ciclonica; in tale contesto, le precipitazioni dovrebbero tornare nella media del periodo su gran parte del Paese, salvo valori ancora inferiori sulle regioni ioniche. Ancora temperature al di sopra delle media su tutto il Paese.

23 – 29 Ottobre 2023

Nella quarta settimana, ancora caratterizzata da una moderata curvatura ciclonica, non si evincono particolari anomalie per quanto riguarda le precipitazioni che dovrebbero essere in linea con le medie tipiche; anomalia positiva, invece, per le temperature che sembrano mantenersi ancora al di sopra dai range tipici.