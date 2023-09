Previsioni Meteo Ottobre, scenario inquietante: imponente Anticiclone Africano a oltranza, sarà ancora estate

MeteoWeb

Domani inizia il mese di Ottobre e dovrebbe essere l’autunno che entra nel vivo, invece sull’Italia tornerà l’estate: un poderoso Anticiclone Africano garantirà un lungo periodo di bel tempo e caldo anomalo non solo nel nostro Paese, ma in tutta l’Europa sud/occidentale e nel Mediterraneo centro/occidentale. L’anticiclone sarà davvero possente, accompagnato da masse d’aria molto calde al punto che già dopodomani, lunedì 2 ottobre, avremo temperature massime fino a +35°C in Toscana, +34°C in Umbria e oltre i +30°C in tutto il Centro/Nord.

Si tratta di valori clamorosi per il periodo, che non saranno un caso isolato: per almeno i primi dieci giorni del mese di Ottobre farà caldissimo in tutt’Italia, anzi in tutta l’Europa occidentale. Non solo farà così caldo, ma neanche pioverà. In un periodo in cui dovrebbe piovere tanto. E il mese di settembre che si conclude oggi, sta finendo con eccezionali anomalie di caldo: è stato il mese più caldo dell’anno rispetto alla media. Ottobre rischia di superarlo, se nella seconda metà non ci sarà un clamoroso ribaltone. Lo scenario è davvero inquietante: si tratta di un’anomalia meteorologica davvero incredibile su cui al momento non c’è alcuna prospettiva di cambiamento.

