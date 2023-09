Previsioni Meteo Piemonte: deboli rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine tra oggi e domani

MeteoWeb

“Una zona di bassa pressione in movimento dall’alto Atlantico verso il Portogallo favorisce la progressiva espansione di un robusto promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale fino alle Isole Britanniche nel corso dei prossimi giorni. Sono attese pertanto condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulla nostra regione, ad eccezione di deboli rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine tra oggi e domani per la temporanea intensificazione di correnti umide meridionali sul Nord-ovest italiano“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al mattino cielo prevalentemente nuvoloso, con nubi compatte sul settore pianeggiante e pedemontano occidentale; nel pomeriggio progressive schiarite a partire da est, con locali addensamenti a ridosso dei rilievi alpini. Precipitazioni deboli sparse tra le vallate alpine occidentali e le prime zone di pianura adiacenti dalla notte fino alla tarda mattinata, in graduale attenuazione e generale esaurimento per il pomeriggio. Zero termico in calo all’alba fino ai 3800 metri a Nord e 4000 metri a Sud; successivo graduale rialzo fino ai 4200-4300 metri. Temperature in aumento. Venti deboli da sudovest sulle Alpi e perlopiù nord-orientali sull’Appennino; calmi o deboli in prevalenza orientali in pianura.

