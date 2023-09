Previsioni Meteo Piemonte: domani primi rovesci, martedì temporali a Nord del Po

MeteoWeb

“Ancora per oggi sull’Italia permane un promontorio anticiclonico che favorisce condizioni di cielo sereno sul Piemonte. Da domani una saccatura polare in discesa dal Golfo di Biscaglia inizierà a convogliare correnti più umide determinando primi deboli rovesci sull’arco alpino e fenomeni più diffusi martedì con temporali sulle zone a nord del Po, per l’intensificazione dei flussi umidi meridionali dovuti al progressivo spostamento della depressione verso il Mediterraneo occidentale. Mercoledì la flessione del geopotenziale risulterà più marcata per il transito della vasta ondulazione sul Nordovest, con precipitazioni più estese e continue soprattutto sui settori a nord del Po fino a metà pomeriggio, quando l’allontanamento della bassa pressione verso est favorirà un’attenuazione dei fenomeni e graduali schiarite, pur in un contesto ancora lievemente perturbato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo velato, con cumuli pomeridiani in formazione sui settori alpini. Deboli rovesci pomeridiani sparsi a ridosso dei rilievi alpini. Zero termico in marcato calo fino a 4100-4200 metri in serata. Temperature stazionarie. Venti deboli sui rilievi, tra ovest e sudovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino con rinforzi dal pomeriggio sulle colline di Astigiano e Alessandrino; sulle pianure calmi o deboli variabili.

