Previsioni Meteo Piemonte: instabilità pomeridiana, forti temporali da stasera

“Il Piemonte si trova in una fascia compresa tra l’anticiclone sul Mediterraneo centrale e una saccatura atlantica sul nord Europa; tale configurazione determina instabilità pomeridiana a partire dai rilievi, in possibile estensione alle pianure adiacenti. Dalla serata, infiltrazioni di aria più fresca in quota e un rinforzo dei venti da est nei bassi strati, porteranno alla formazione di temporali, anche forti, sul nord del Piemonte, che perdureranno fino alla mattinata di domani. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi grazie ad una debole rimonta della pressione in quota. Sabato, al primo mattino, la discesa di un minimo al largo del Portogallo convoglierà flussi caldo-umidi da sudovest sulla regione portando precipitazioni diffuse, moderate sui settori meridionali, ma in rapido miglioramento già nel pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella notte e al primo mattino ancora temporali moderati o forti sul settore settentrionale e nordorientale, fenomeni più deboli e sparsi sul resto della regione. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata a partire da sud ed esaurimento verso sera. Dalla tarda serata sono attesi nuovi rovesci sui settori alpini meridionali e sudoccidentali. Zero termico in progressivo leggero aumento fino a 3700 metri a Nord e 3800 metri a Sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti deboli a tutte le quote, dai quadranti meridionali in montagna e da nordest in pianura.

