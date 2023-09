Previsioni Meteo Piemonte: domani peggioramento, poi maltempo diffuso tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Condizioni di tempo soleggiato per il pomeriggio odierno grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo. Domani un’onda depressionaria in movimento dalla penisola iberica verso il golfo del Leone apporterà un peggioramento del tempo, più marcato nella seconda parte della giornata e sul settore settentrionale del Piemonte. Tra Giovedì pomeriggio e Venerdì il territorio piemontese sarà interessato dal transito di una vasta saccatura associata a una depressione avente il minimo a nord delle isole britanniche. Tale struttura depressionaria probabilmente determinerà maltempo diffuso, in particolare su Verbano e Appennino“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso al mattino, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi alpini. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Attenuazione della copertura nuvolosa nella notte. Al mattino precipitazioni deboli sui settori montani e pedemontani, in estensione a tutta la regione nel pomeriggio ed intensificazione con valori moderati, localmente forti sul settore settentrionale. Graduale esaurimento dei fenomeni in nottata. Zero termico in calo fino a 3500-3600 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o moderati meridionali in montagna; venti calmi o deboli nordorientali in pianura. Rinforzi in corrispondenza delle precipitazioni più intense.

