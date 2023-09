Previsioni Meteo Piemonte: temperature in aumento e possibili foschie

MeteoWeb

“La formazione di un canale di alta pressione che dalle coste di Marocco e Algeria si protende fino ai paesi baltici mantiene sulla nostra regione correnti deboli generalmente dai quadranti settentrionali. Ciò favorisce la presenza di cieli sereni o soleggiati, con la formazione di innocui cumuli a ridosso dei rilievi. Le temperature sono attese in deciso aumento nei valori massimi ben oltre i valori tipici del periodo. Possibili foschie in formazione sulle pianure nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani sereno con l’eccezione di innocui cumuli in formazione a ridosso dell’arco alpino nelle ore più calde e velature in transito dal tardo pomeriggio, più consistenti sul Piemonte settentrionale. Possibili foschie al primo mattino sulle pianure orientali. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario o in lieve calo sui 4400 metri. Temperature in aumento. Venti generalmente deboli; inizialmente sudoccidentali sulle Alpi in rotazione da nord nel pomeriggio e nordest in serata, da est-nordest sull’Appennino con qualche rinforzo moderato al primo mattino, variabili in pianura.

