Previsioni Meteo Piemonte: sole, stabilità e temperature in aumento

“Un canale di alta pressione esteso dal Marocco fino all’Europa centro-orientale assicura sulla nostra regione tempo stabile ed in prevalenza soleggiato per tutta la settimana, con al più transito di velature a tratti, in particolare nella giornata di giovedì. Le temperature massime potranno toccare valori locali intorno ai 27/28°C fino a venerdì, in probabile ulteriore aumento nel fine settimana, la quota dello zero termico si manterrà al di sopra dei 4000 m per tutte le prossime scadenze“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani in prevalenza soleggiato con velature in transito nella notte ed al primo mattino e poi nuovamente dalla tarda serata a partire dalle vallate nordoccidentali. Locali cumuli a ridosso delle vallate alpine nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 4300-4400 metri, con un lieve rialzo nel pomeriggio sul Piemonte sudoccidentale fino a 4500 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o moderati a tutte le quote; inizialmente nordorientali in rotazione da nordovest sulle Alpi, nordorientali sull’Appennino, variabili altrove. Rinforzi tra Alpi Liguri, Appennino e zone collinari meridionali.

