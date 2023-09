Previsioni Meteo Piemonte: tra giovedì e venerdì deboli piovaschi sulle Alpi, tra Cozie e Pennine

MeteoWeb

“Un canale di alta pressione esteso dal Marocco fino all’Europa centro-orientale nei prossimi giorni si muterà in un promontorio di matrice prevalentemente africana, che interesserà l’Europa dalla penisola Iberica fino al Mediterraneo centrale. Questo garantisce tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, con al più transito intermittente di velature, in particolare nella giornata di giovedì, legate ad un debole fronte caldo in quota. Tra giovedì e venerdì potranno svilupparsi anche locali deboli piovaschi sulle Alpi tra Cozie e Pennine. Le temperature massime potranno toccare valori locali intorno ai 27/28 °C fino a venerdì, in probabile ulteriore aumento nel fine settimana. La quota dello zero termico si manterrà al di sopra dei 4000 m“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cieli velati, con velature che a tratti potranno risultare anche spesse soprattutto nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio cielo sereno sul Piemonte meridionale, locali cumuli tra Alpi Cozie e Lepontine e ancora velature in transito sul Piemonte centro-settentrionale. Precipitazioni generalmente assenti. Zero termico sostanzialmente stazionario, o in lieve calo fino a 4200-4400 m. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o localmente moderati in montagna, nordoccidentali sulle Alpi, nordorientali sull’Appennino; deboli variabili altrove.

