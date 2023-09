Previsioni Meteo Piemonte: domani lieve calo delle temperature massime

MeteoWeb

“Un robusto promontorio anticiclonico si estende dal nord-Africa fino al Mare del Nord, garantendo, per oggi e i prossimi giorni, tempo stabile e in gran parte soleggiato sul Piemonte, con temperature ancora su valori estivi ed uno zero termico che tocca i 5000 m. Solo domani mattina un maggior flusso orientale nei bassi strati, associato ad una bassa pressione in discesa dai Balcani al sud dell’Italia, provocherà un temporaneo aumento della nuvolosità sulla pianura piemontese, con associato lieve calo delle temperature massime, ma lo zero termico rimarrà ancora elevato in montagna e da mercoledì l’alta pressione, con massimo sull’Europa centro-settentrionale, tornerà a riportare tempo stabile, soleggiato e caldo fino alla fine della settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo soleggiato sulle Alpi in quota (sopra 1500 m) e sull’Appennino, prevalentemente nuvoloso altrove al mattino, con graduali schiarite da est nel corso del pomeriggio. Precipitazioni sostanzialmente assenti, salvo qualche poco probabile piovasco isolato sulle zone pedemontane occidentali al mattino. Zero termico sostanzialmente stazionario o in temporaneo lieve aumento al pomeriggio fino ai 5100-5200 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o moderati tra nord-nordest sui rilievi, deboli localmente moderati tra est-nordest in pianura; moderati rinforzi sul settore centro-orientale, in particolare al mattino.

