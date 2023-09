Previsioni Meteo Piemonte: blocco ad Omega, sole e stabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Una tipica configurazione di blocco, definita ad Omega, con al centro un promontorio anticiclonico esteso dal nord-Africa fino al Mare del Nord, bloccato ad ovest da una circolazione depressionaria estesa tra le Azzorre e le coste atlantiche iberiche e ad est da un minimo depressionario presente tra l’Egeo e lo Jonio, garantisce per i prossimi giorni ed almeno fino all’inizio della prossima settimana tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul Piemonte. La quota dello zero termico si manterrà intorno ai 5000-5100 m fino ad oggi, per poi calare lievemente fino a 4700 m, con temperature al di sopra della media del periodo soprattutto in montagna“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani in prevalenza soleggiato con locali addensamenti a ridosso delle Alpi. Precipitazioni assenti. Zero termico senza variazioni significative, sui 4800 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o localmente moderati nordorientali; rinforzi sul settore sudorientale.

