Previsioni Meteo Piemonte: da lunedì tornano nubi e piogge

“Fino a domani un robusto promontorio anticiclonico di origine africana continuerà a stazionare sul Mediterraneo centrale, bloccato ad ovest da un minimo centrato sul Portogallo e ad est da una depressione più lasca sul Golfo della Sirte in una tipica configurazione ad omega, che garantirà sul Piemonte cielo sereno e temperature massime in lieve aumento. Da lunedì una saccatura polare in discesa verso le Isole Britanniche determinerà un graduale cedimento dell’alta pressione e apporterà infiltrazioni di aria fredda in quota con un conseguente aumento delle nubi sulle Alpi e deboli rovesci sparsi associati, che martedì assumeranno localmente carattere temporalesco con buona probabilità di estendersi anche alle zone di pianura“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con locali addensamenti su Verbano e Valle Ossola. Nelle ore centrali innocui cumuli isolati in formazione sui rilievi. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve calo sui 4600 metri già al mattino, in ulteriore leggera diminuzione in serata sulla parte nordoccidentale della regione fino a 4500 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti calmi o deboli variabili a tutte le quote. Fino al primo mattino flussi in prevalenza tra nord e nordest sul settore appenninico e sulle colline di Astigiano e Alessandrino.

