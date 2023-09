Previsioni Meteo Sardegna: weekend con temporali e vento forte

MeteoWeb

Da domani una nuova perturbazione interesserà la Sardegna, generando nuove precipitazioni a carattere temporalesco, calo termico e raffiche di maestrale sino a 50 km/h prima nel Nord per poi estendersi in tutta la regione. “Il sistema frontale freddo arriverà dapprima in tarda mattinata nel Sassarese e si estenderà nel corso del pomeriggio e in serata nel resto dell’isola con precipitazioni a carattere temporalesco anche nel corso della notte le temperature saranno in generale calo con le massime che dovrebbero assestarsi 3-4 gradi sotto quelle attuali, mentre sul resto della Sardegna non ci saranno grosse variazioni, tranne temporanei aumenti nei settori sud occidentali,” hanno spiegato gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu. Il vento da libeccio tenderà a ruotare a maestrale seguendo le precipitazioni, “rinforzando nella giornata di sabato con raffiche sino a 35 km/h sino a 45/h sulle parti centrali della Sardegna, mentre nelle zone più esposte – le coste settentrionali – localmente anche raffiche tra i 50 e i 60 km/h,” proseguono esperti dell’Aeronautica.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: