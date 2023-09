Previsioni Meteo Trentino: estate agli sgoccioli, in arrivo piogge e temperature in calo

MeteoWeb

Temperature in calo in Trentino a causa del transito di 2 perturbazioni da Ovest, una oggi, che porterà a qualche rovescio in serata, e una più consistente tra giovedì e venerdì. Nel fine settimana, invece la pressione sarà in aumento su tutto il territorio provinciale. Per la giornata di oggi, MeteoTrentino prevede un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto nella parte meridionale del Trentino e in serata. Le temperature sono in lieve calo, con brezza nelle valli.

Domani la giornata sarà variabile, con tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti e a qualche rovescio. La probabilità di precipitazioni tenderà ad aumentare in serata. Il 22 settembre, ultimo giorno d’estate, il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse.

