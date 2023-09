Previsioni Meteo Veneto: nubi, piogge e temperature in calo nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Il promontorio anticiclonico che si protende da sud gradualmente si indebolisce in quota sul continente europeo, permettendo tra l’altro l’afflusso di un po’ d’umidità sulla nostra regione, ove perciò nei prossimi giorni si prevedono alcune fasi nuvolose e a tratti qualche precipitazione; le temperature complessivamente diminuiscono nel corso del periodo soprattutto riguardo ai valori diurni, compensandone l’attuale anomalia“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno più persistenti in pianura e qualche addensamento in più sulle zone montane, associato ad una bassa probabilità di occasionali piovaschi; rispetto a lunedì, temperature diurne un po’ in calo soprattutto sulle zone montane.

Domani cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più frequenti in pianura specie a sud-ovest e addensamenti più significativi nella seconda parte della giornata sulle zone montane.

Precipitazioni: Piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, da metà giornata probabili dapprima in montagna e infine almeno localmente anche sulla pianura centro-settentrionale, per il resto assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime sull’entroterra pianeggiante prevarranno gli aumenti, per le massime soprattutto in montagna prevarranno le diminuzioni.

Venti: In quota sud-occidentali, inizialmente da moderati a tesi e poi da moderati a deboli; nel pomeriggio moderati dai quadranti orientali sulle zone costiere, per il resto generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Giovedì 14 in pianura cielo dapprima da poco a parzialmente nuvoloso e infine nuvoloso o molto nuvoloso, in montagna cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in pianura localmente nelle prime ore e un po’ più diffusamente dal tardo pomeriggio in poi, in montagna soprattutto nel pomeriggio.

Temperature: In moderato calo, specie le massime.

Venti: In quota sud-occidentali, deboli salvo occasionali moderati rinforzi; altrove deboli con direzione variabile, salvo in pianura locali temporanei rinforzi di moderata intensità dai quadranti orientali.

Mare: Inizialmente poco mosso, poi quasi calmo.

Venerdì 15 prevarrà un cielo nuvoloso, ma con crescenti schiarite specie su bassa pianura e costa; alcune fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, probabilmente più rade a fine giornata; le temperature minime sulle zone montane aumenteranno un po’ e per il resto non varieranno molto, le massime diminuiranno in modo un po’ più sensibile sulle zone centro-meridionali.

Sabato 16 tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; specie in pianura sarà probabile qualche precipitazione, temporanea e non diffusa; le temperature minime subiranno in genere contenute variazioni di carattere locale, come pure le massime in pianura, mentre le massime in montagna aumenteranno un po’.

