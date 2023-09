Previsioni Meteo Veneto: fasi nuvolose e pioggia, massime in calo

MeteoWeb

“Sull’Europa persiste una discreta alta pressione ma rispetto ai giorni scorsi diminuisce la curvatura anticiclonica, così può affluire un po’ d’umidità sulla nostra regione, ove perciò si prevedono alcune fasi nuvolose e a tratti qualche precipitazione; le temperature diurne calano fino a venerdì per poi risalire, quelle minime aumentano soprattutto in pianura e nelle valli quando il cielo è nuvoloso“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, a parte qualche locale schiarita; piogge sparse, dapprima modeste e poi anche a carattere di rovescio o temporale specie sulle zone montane, ove non si esclude qualche rovescio intenso ad est; temperature diurne in moderata diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso, ma con alcuni spazi di sereno più probabili in pianura all’inizio della giornata.

Precipitazioni: Probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in pianura al mattino più che altro a nord-est e nella seconda parte della giornata un po’ più diffusamente, in montagna soprattutto dalle ore centrali in poi; non si esclude qualche rovescio intenso su pianura e Prealpi.

Temperature: Minime in diminuzione, da lieve a localmente moderata; massime senza notevoli variazioni sulle zone montane, in contenuta diminuzione su quelle pianeggianti.

Venti: Generalmente deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi.

Mare: Quasi calmo, od al più in qualche momento poco mosso.

Venerdì 15 variabilità, con nubi più presenti all’inizio in pianura e poi sulle zone montane, comunque alternate a delle schiarite.

Precipitazioni: Alcune fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, via via più rade specie a fine giornata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime pressoché stazionarie sulla pianura nord-orientale, in contenuto calo altrove.

Venti: In quota sud-occidentali, da deboli a temporaneamente moderati; nelle valli e sulle zone pedemontane, deboli con direzione variabile; altrove dai quadranti nord-orientali, deboli salvo locali moderati rinforzi a tratti lungo la costa fino a metà giornata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 16 tempo variabile con spazi di sereno più presenti fino a metà giornata in pianura, addensamenti nuvolosi più significativi e diffusi verso sera; precipitazioni inizialmente pressoché assenti, poi crescente probabilità di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie a fine giornata; temperature minime stazionarie o in lieve aumento ad alta quota e sulla costa, in leggero calo altrove; temperature massime in aumento.

Domenica 17 variabilità, con nubi alternate a spazi di sereno; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi; per le temperature prevarrà un discreto aumento, salvo locali leggere controtendenze dei valori minimi.

