Previsioni Meteo Veneto: pioggia fino a domani

“Circolazione debolmente ciclonica, attese varie piogge fino a venerdì. Successivamente pressione in aumento, tornerà l’Anticiclone Subtropicale Africano; le temperature sopra la media in particolare da domenica saranno la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti. Su rilievi e zone limitrofe piogge sparse di pomeriggio e locali di sera, altrove piogge locali di pomeriggio; in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci, localmente qualche temporale. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a mercoledì, valori generalmente sopra la media in modo leggero/moderato.

Domani sulla pianura nella prima metà di giornata nuvoloso mentre dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura: di notte andando da sud-ovest a nord-est probabilità da alta (75-100%) a bassa (5-25%) per piogge da estese/moderate a locali/modeste, a tratti con rovesci/temporali più probabilmente su Veronese, Rodigino e zone limitrofe; di mattina probabilità in diminuzione, le piogge tenderanno a diradarsi e quindi a cessare; dal pomeriggio ovunque assenti. Sui monti: fino al mattino probabilità bassa (5-25%) per piovaschi locali; di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi; di sera assenti.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a giovedì; valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media, in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud.

Mare: Poco mosso.

Sabato 16 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Domenica 17 non si verificheranno precipitazioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento.

Lunedì 18 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

