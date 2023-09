Previsioni Meteo Veneto: pressione in aumento, stabilità fino a lunedì

MeteoWeb

“Dopo il passaggio di una modesta saccatura in quota che ha determinato una fase di instabilità sulla regione, la pressione tenderà nuovamente ad aumentare per l’avanzare di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Sul Veneto il tempo tenderà quindi ad essere via via più stabile, ma con tratti di nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Le temperature massime saranno in aumento con valori superiori alla media del periodo. Da lunedì un nuovo nucleo depressionario si approfondirà sull’Europa nord-occidentale, scorrendo successivamente sull’Europa settentrionale; tale configurazione farà affluire correnti umide sud-occidentali in quota, che determineranno un aumento della nuvolosità associata ad una fase di tempo a tratti instabile dal pomeriggio di lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi fino a parte del pomeriggio nuvolosità a tratti consistente in pianura con associati locali rovesci sui settori centro-meridionali della pianura, poi tendenza a miglioramento con comparsa di schiarite anche ampie. Sulle zone montane in prevalenza nuvoloso con occasionali rovesci o temporali, in particolare sulle Prealpi, generalmente assenti altrove o al più a carattere locale. Nel complesso la probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa (25-50%). Entro fine giornata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi ovunque. Temperature massime in calo. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa; in quota deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Domani nubi irregolari, a tratti consistenti sui rilievi, alternate a schiarite anche ampie su costa e pianura limitrofa.

Precipitazioni: Non si esclude qualche locale piovasco o rovescio sui settori prealpini (probabilità bassa 5-25%) nel pomeriggio. Altrove precipitazioni generalmente assenti, salvo possibili locali rovesci o temporali sui settori sud-occidentali della pianura verso fine giornata.

Temperature: Minime in lieve calo, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura al mattino in prevalenza deboli orientali, nel pomeriggio deboli, a tratti moderati sulla costa, dai quadranti meridionali. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 17 fino al primo mattino estese nubi basse, in seguito graduale diminuzione della nuvolosità fino a cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio sulle zone montane nuovo aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo possibili locali rovesci nella notte/ prime ore del mattino sui settori sud-occidentali della pianura.

Temperature: In aumento e superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura deboli moderati da ovest nell’entroterra, moderati, a tratti tesi da sud-est sulla costa. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 18 al mattino sereno o poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso sulle zone montane ma con precipitazioni generalmente assenti. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con probabilità in aumento di rovesci e temporali sui settori centro- settentrionali della regione, meno probabili o del tutto assenti altrove. Temperature stazionarie o localmente in aumento. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest.

Martedì 19 permangono condizioni di tempo a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari che si alterneranno a schiarite, anche ampie nel corso della giornata. Sui settori montani e centro-settentrionali della pianura saranno probabili delle precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale. Venti in quota in progressiva rotazione da nord-ovest.

