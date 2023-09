Previsioni Meteo Veneto: pioggia e instabilità dalle ore centrali di lunedì

MeteoWeb

“Nel corso del fine settimana in tempo diventa via via più stabile per l’avanzare del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo, con temperature ancora sopra le medie del periodo. Tra lunedì e martedì un nuovo nucleo depressionario transiterà sull’Europa centro-settentrionale spostandosi verso est; tale configurazione farà affluire correnti cicloniche e instabili sul nord Italia, che determineranno un aumento della nuvolosità associata ad una fase di tempo instabile con precipitazioni dalle ore centrali di lunedì fino a parte di martedì. Seguirà un nuova fase più stabile da mercoledì e un probabile nuovo ingresso perturbato dalla sera di giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nella prima parte della giornata parziale nuvolosità sia medio alta sia localmente stratificata; in pianura la nuvolosità sarà in attenuazione con tempo più soleggiato nel pomeriggio, mentre sui rilievi si avrà locale nuvolosità stratificata residua. Temperature diurne in lieve aumento e generalmente superiori alle medie del periodo di 3/4 C°.

Domani al mattino parzialmente nuvoloso con locali schiarite, poi dalle ore centrali intensificazione della nuvolosità, con addensamenti maggiori sulle zone montane e pianura centro-settentrionale.

Precipitazioni: Assenti al mattino, poi dalle ore centrali probabilità di rovesci e temporali in aumento in montagna, e sui settori centrali e settentrionali della pianura soprattutto nel pomeriggio e in serata; probabilità fino a medio-alta (60-80%). Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone centro-settentrionali della regione, un po’ più probabili su pedemontana e prealpi centro-orientali. Fenomeni meno probabili sulla pianura meridionale.

Temperature: Variazioni di scarso rilievo nelle massime, stabili o in lieve aumento le minime.

Venti: In pianura deboli da sud est, con rinforzi moderati/tesi da sud sulle zone costiere e orientali. Venti in quota in rinforzo da moderati a forti da sud-ovest, a tratti molto forti in alta quota.

Mare: Poco mosso, fino a mosso in serata.

Martedì 19 tempo variabile fino al mattino, a tratti instabile specie sui rilievi, con annuvolamenti irregolari che si alterneranno a schiarite; calo della nuvolosità e tempo più stabile nel pomeriggio in pianura.

Precipitazioni: Fino al mattino sui settori montani e centro-settentrionali della pianura sarà probabile qualche piovasco/rovescio o locale temporale (probabilità 40-60%), e con minore probabilità anche sul resto della pianura (30-40%); dalle ore centrali precipitazioni meno probabili, fino a quasi assenti nel pomeriggio/sera.

Temperature: Valori in lieve locale diminuzione.

Venti: In pianura deboli/moderati orientali, in quota in rotazione a deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 20 tempo più stabile e generalmente soleggiato salvo locali annuvolamenti in montagna. Temperature massime in lieve aumento, minime in lieve calo. Venti in prevalenza deboli con brezze in pianura, e deboli occidentali in montagna.

Giovedì 21 tempo parzialmente soleggiato, con nuvolosità a tratti alternata a schiarite, e aumento delle nubi verso sera. Precipitazioni pressoché assenti salvo verso fine giornata, quando sarà probabile l’ingresso di una nuova fase instabile, con rovesci e temporali sparsi. Temperature stabili in pianura, in montagna minime in lieve aumento e massime in lieve calo.

