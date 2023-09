Previsioni Meteo Veneto: prima fase instabile, venerdì peggioramento con piogge intense

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio di mercoledì e la mattina di giovedì transiterà una modesta saccatura in arrivo da ovest, portando nuvolosità variabile e tratti di instabilità. Poi, dopo una breve pausa relativamente più asciutta almeno in pianura, correnti sudoccidentali associate ad una più vasta saccatura di origine atlantica determineranno estesi annuvolamenti e precipitazioni anche consistenti su zone montane e pedemontane venerdì. Sabato un minimo di pressione, isolatosi sull’Italia centrale, convoglierà sul Veneto correnti orientali, che potranno dar luogo ancora a precipitazioni in pianura. Domenica residua variabilità, ma con tendenza a rasserenamenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi la nuvolosità, inizialmente piuttosto irregolare e alternata a schiarite, sarà in aumento nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni possibili, ma piuttosto sporadiche e modeste fino al tardo pomeriggio, saranno più probabili e diffuse dalla serata, quando assumeranno anche carattere di rovescio e non si escludono tra pianura e Prealpi fenomeni localmente intensi. Temperature diurne senza notevoli variazioni o in lieve calo. Venti in quota moderati da sud-ovest, in pianura deboli o moderati in prevalenza orientali.

Giovedì 21 nuvolosità irregolare, più consistente nella prima metà della giornata sulle zone orientali e dal pomeriggio a partire dalle zone montane, alternata a schiarite, più ampie fino a metà giornata verso ovest.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone centro-orientali per precipitazioni diffuse, in prevalenza moderate, ma a tratti anche a carattere di rovescio; sulle restanti zone probabilità medio-bassa (25-50%) di locali fenomeni, specie tra la notte ed il primo mattino. Nel pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci soprattutto in pianura e sulle Prealpi. Non esclusi fenomeni localmente intensi.

Temperature: Minime in aumento e massime in diminuzione, con variazioni più significative in montagna, mentre localmente in pianura i valori saranno pressoché stazionari.

Venti: In quota da sud-ovest da moderati/tesi in intensificazione fino a forti in serata; variabili nelle valli. In pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza da nord-est, soprattutto fino al mattino e dalla serata; a tratti su pianura sud-orientale e costa moderati rinforzi dai settori meridionali.

Mare: Inizialmente poco mosso, con moto ondoso in progressiva intensificazione fino a molto mosso in serata.

Venerdì 22 tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, soprattutto in montagna e sulla pianura centro-settentrionale; possibili temporanee schiarite sulle zone meridionali e lungo la costa, soprattutto nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) a partire dalle zone montane e dalla pianura occidentale per precipitazioni più consistenti e frequenti sulle zone centro-settentrionali e verso ovest; sulle zone orientali e meridionali i fenomeni saranno più sporadici o quasi del tutto assenti fino a metà giornata, mentre risulteranno più probabili e diffusi nel pomeriggio.

Temperature: Prevalentemente in calo, eccetto rialzo dei valori massimi in prossimità della costa.

Venti: In quota da sud-ovest, nella prima metà della giornata forti o molto forti, dalle ore centrali in attenuazione fino a moderati/tesi in serata; nelle valli variabili. In pianura moderati, a tratti deboli fino a metà giornata, con provenienza da nord-est ad eccezione delle zone meridionali e sud-orientali dove soffieranno in prevalenza dai settori meridionali.

Mare: Mosso o molto mosso al largo.

Sabato 23 nuvolosità variabile alternata a schiarite con possibilità di locali piovaschi o rovesci. Temperature minime, e sulla pianura orientale anche le massime, in diminuzione; valori diurni in ripresa in montagna e sulle zone occidentali.

Domenica 24 residua variabilità, soprattutto sulla pianura centro-orientale, dove fino a metà giornata saranno ancora possibili delle precipitazioni; nel corso del pomeriggio crescenti tratti soleggiati. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento nei valori massimi.

