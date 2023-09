Previsioni Meteo Veneto: forti rovesci nelle prossime ore, attenzione al Centro/Nord

MeteoWeb

“Nella seconda parte di venerdì tempo instabile/perturbato: precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti, anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi specie per forti rovesci. Nel pomeriggio/sera di sabato ripresa dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi e possibilità di fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “A inizio periodo transita una perturbazione di origine nord-atlantica, che sulla nostra regione porta molte nubi e varie precipitazioni; il fine settimana poi si caratterizza per una variabilità residua, con un po’ di nubi e qualche precipitazione più che altro sabato; la pressione infatti a quel punto aumenta, facendo cominciare la prossima settimana all’insegna di ampi spazi di sereno e temperature in aumento“.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile temporanea schiarita più che altro in pianura; piogge da sparse a relativamente diffuse, più consistenti e frequenti sulle zone centro-settentrionali, comunque in diradamento e attenuazione nelle ultime ore; precipitazioni nel complesso anche consistenti specie sulle zone centro-settentrionali; moderato calo termico rispetto a giovedì; venti in quota da tesi a moderati sud-occidentali, in pianura perlopiù moderati dai quadranti orientali salvo temporanei rinforzi da sud sulle zone sud-orientali.

Domani tempo variabile, a tratti anche un po’ instabile, con delle schiarite e addensamenti nuvolosi in alcune zone piuttosto insistenti.

Precipitazioni: Fenomeni discontinui nel tempo e nello spazio, più significativi e anche a carattere di rovescio o temporale nella seconda parte della giornata in pianura, presenti a tratti seppur meno significativamente anche in montagna; non si esclude qualche locale precipitazione intensa su pianura e Prealpi; nel complesso, la probabilità risulterà comunque minore nelle prime ore; qualche fiocco di neve potrà cadere da quote dell’ordine dei 2500 m.

Temperature: Minime in diminuzione, un po’ più sensibile in quota; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota nelle primissime ore da moderati a deboli sud-occidentali, poi deboli dai quadranti orientali, di sera moderati nord-orientali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, ma con fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali su bassa pianura e costa, nonchè di sera qualche possibile moderato rinforzo anche nelle valli.

Mare: In genere poco mosso.

Domenica 24 residua variabilità, con addensamenti più significativi nelle prime ore in pianura e per il resto spazi di sereno anche ampi.

Precipitazioni: Possibili alcune piogge nelle prime ore in pianura specie a sud, modeste salvo occasionali rovesci o temporali, poi generalmente assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa e un po’ in calo altrove, per le massime prevarrà un contenuto aumento.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti deboli, da nord-est; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Sottocosta al litorale centro-settentrionale da poco mosso a quasi calmo, per il resto poco mosso, a tratti anche mosso nelle prime ore al largo a sud.

Lunedì 25 cielo da poco nuvoloso a sereno, a parte qualche nube medio-bassa stratificata nelle prime ore; per le temperature minime subiranno sull’entroterra pianeggiante una contenuta diminuzione e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime un contenuto aumento specie in montagna.

Martedì 26 cielo in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso in montagna nel pomeriggio; per le temperature prevarrà un moderato aumento.

