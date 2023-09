Previsioni Meteo Veneto: temperature superiori alla media nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Pressione in nuovo aumento e in rinforzo grazie all’allontanamento di un nucleo depressionario verso il Mediterraneo meridionale e all’espansione di un promontorio anticiclonico da ovest. Sulla regione quindi il tempo si manterrà stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana, con temperature ben superiori alla media del periodo in entrambi i valori“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in locale lieve aumento in pianura, in aumento sulle zone montane; valori superiori alla media del periodo. Venti in quota moderati dai quadranti nord-orientali; in pianura venti deboli di direzione variabile, salvo rinforzi da nord-est sulla costa centro-meridionale verso sera.

Domani in prevalenza sereno, salvo possibili locali nubi basse e foschie sulle zone più interne della pianura e in qualche fondovalle durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale aumento, specie nei valori minimi. Valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In quota fino al mattino moderati da sud-est, in successiva rotazione da nord-est. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati durante le ore centrali su costa e pianura orientale. Verso sera ulteriore rinforzi dei venti da nord-est sulla costa centro-meridionale, fino a risultare tesi.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso sui settori costieri meridionali.

Mercoledì 27 in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sulle zone interne della pianura; durante le ore più fredde saranno probabili nubi basse, foschie e nebbie in qualche fondovalle e localmente sulla pianura interna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore aumento sulla pianura centro-meridionale e sulla costa, altrove stazionarie; massime stazionarie.

Venti: In quota in prevalenza deboli dapprima da est/nord-est. In pianura in prevalenza da nord-est moderati/tesi sulla costa, deboli/moderati nell’entroterra.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso sui settori costieri meridionali.

Giovedì 28 in prevalenza poco nuvoloso per passaggi di nubi alte; nelle ore più fredde probabili nubi basse in qualche fondovalle prealpino e localmente sulla pianura interna. Temperature minime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni.

Venerdì 29 in prevalenza soleggiato, salvo qualche possibile modesto annuvolamento sui rilievi, specie su quelli più settentrionali, nel pomeriggio. Temperature minime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura; massime in aumento. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

