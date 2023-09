Previsioni Meteo Veneto: promontorio di alta pressione, caldo e stabilità

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione determina condizioni di stabilità sulla regione; si avranno giornate in prevalenza soleggiate, con temperature che rimarranno stazionarie, o lievemente in aumento domenica, e ben superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno salvo possibili foschie a fine giornata in alcuni fondovalle prealpini. Temperature massime senza notevoli variazioni, in aumento sulle zone montane. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti orientali.

Domani in prevalenza sereno, salvo possibili foschie nelle ore più fredde in alcuni fondovalle prealpini.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni e ben superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa; nell’entroterra deboli, a tratti moderati, al mattino. In quota in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: In prevalenza poco mosso, solo a tratti mosso.

Sabato 9 permangono condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili foschie nelle ore più fredde in alcuni fondovalle prealpini.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento nei valori minimi sulle zone montane e pedemontane.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa al mattino; in quota venti deboli/moderati da nord-est.

Mare: Calmo o a tratti poco mosso.

Domenica 10 in prevalenza sereno, salvo possibili foschie nelle ore più fredde in alcuni fondovalle prealpini. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in quota deboli/moderati dai quadranti orientali.

Lunedì 11 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo possibili foschie in alcuni fondovalle prealpini nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie o in locale aumento, massime stazionarie.

