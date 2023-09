Previsioni Meteo Veneto: annuvolamenti da martedì

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico, che espande la sua influenza dall’Africa Nord-occidentale fino al centro dell’Europa, mantiene il tempo stabile, con cielo sereno e aria limpida, anche in pianura, grazie a una modesta ventilazione dai quadranti orientali. All’inizio della prossima settimana possibile indebolimento del promontorio di alta pressione e ingresso di correnti umide, associate ad una saccatura atlantica, con annuvolamenti da martedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con aria nitida e serena. Temperature stazionarie rispetto a giovedì, con valori più alti della norma. Venti da nord-est, moderati sulla pianura centrale e orientale, deboli altrove.

Domani cielo sereno con ottima visibilità, salvo possibili foschie tra la notte ed il primo mattino nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o in locale lieve rialzo in montagna.

Venti: Nelle valli a regime di brezza. Altrove in prevalenza da nord-est, deboli, a tratti moderati lungo la costa e sulla pianura meridionale.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso nella prima metà della giornata.

Domenica 10 cielo sgombro da nuvole e aria serena e tersa di giorno, mentre tra la notte ed il primo mattino delle foschie saranno possibili nelle valli e non sono del tutto escluse localmente in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Pressoché stazionarie o localmente in lieve rialzo le massime nelle valli e leggera diminuzione le minime in pianura.

Venti: In quota deboli o molto deboli dai settori orientali; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli, sulla fascia pedemontana e sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 11 cielo in prevalenza sereno, con tempo di stampo estivo. Temperature senza notevoli variazioni, con valori ancora ben superiori alla norma.

Martedì 12 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo nei valori massimi.

