Previsioni Meteo Weekend: instabilità sul meridione ionico

Come ogni venerdì, il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo per il weekend. In dettaglio, gli esperti AM prevedono un fine settimana “di tempo stabile e caldo per gran parte del Paese, ma inizialmente ancora con un po’ di incertezza sul meridione ionico. Per sabato, avremo ancora nubi sparse tra la Calabria e la Sicilia, per lo più velature ma con qualche addensamento più compatto che potrà dar luogo a dei rovesci. Qualche annuvolamento pomeridiano, ma senza pioggia, atteso anche per l’area dell’Appennino meridionale e per le Alpi centrali, con cielo poi sereno verso sera. Sole per tutto il resto del territorio. Per domenica cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con annuvolamenti tra la tarda mattinata e il pomeriggio per i monti della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ancora con qualche isolato rovescio. Qualche nube pomeridiana isolata anche per le Alpi e cielo sereno per tutto il giorno per il resto del Paese. Vento da nord nord-ovest, in genere debole ma più sostenuto al sud, specie per l’area ionica, dove il mare sarà ancora mosso o molto mosso; poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie con massime sui 28-30°C per molte delle nostre città“.

