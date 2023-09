Meteo, prima neve della stagione in Finlandia e Svezia ed è già da record | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta autunnale, chiamata Varpu, ha portato forti venti e forti piogge in molte parti della Finlandia dalla notte scorsa e anche la prima neve in Lapponia. L’Istituto Meteorologico Finlandese (FMI) ha reso noto che questa mattina le raffiche di vento hanno superato i 125km/h in alcune aree meridionali e orientali del Paese. Quasi 44.000 famiglie sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta, soprattutto nella Finlandia orientale. I servizi di emergenza nel sud e nell’est del Paese hanno ricevuto numerose segnalazioni di alberi caduti, alcuni dei quali hanno distrutto le linee elettriche. Nella regione della capitale, i servizi di emergenza hanno ricevuto decine di chiamate a causa del maltempo.

La Lapponia vede la prima neve

Intanto, nel nord del Paese è arrivata la prima neve della stagione, in Lapponia. La prima nevicata, un evento importante nel calendario meteorologico finlandese, è ufficiale quando si osserva almeno un centimetro di neve alle 9 del mattino. Questa mattina, in alcune parti della Lapponia finlandese erano caduti più di 20cm di neve, una quantità elevata. In particolare, si registrano 21cm di neve fresca nel villaggio di Inari Saariselkä, record da inizio misurazioni a settembre.

Neve record anche in Svezia

La stagione della neve è iniziata anche nel nord della Svezia. Ieri, martedì 19 settembre, l’Istituto Meteorologico e Idrologico Svedese (SMHI) ha emesso un’allerta arancione per neve e vento in alcune parti dell’entroterra settentrionale del Norrbotten. La nevicata ha causato problemi al traffico locale, alle navette scolastiche, alla raccolta dei rifiuti e alla distribuzione dei giornali in alcune parti dell’area, come nella città di Kiruna.

Secondo l’SMHI, la maggiore altezza della neve è stata segnalata questa mattina proprio a Kiruna con 38cm, che rappresentano un nuovo record per settembre. Il precedente record di settembre della città (21cm) era stato stabilito il 20 settembre 1932 (le misurazioni sono iniziate nel 1905). Anche a Karesuando viene segnalato un record per settembre, con un’altezza della neve di 15cm (il precedente era di 7cm risalente al 1948). Nuovo record mensile anche a Jukkasjärvi, dove sono caduti 25cm di neve (anche se la serie di misurazioni per questa località non è molto lunga).

La nevicata di Kiruna, con 38cm a settembre, rappresenta il secondo valore dietro Katterjåkk con 40cm, registrati il 26 settembre del 2003. Il record svedese di settembre è di 62cm, stabilito a Sösjö nello Jämtland il 28 settembre 1954.

Nel sud della Svezia, invece, la neve è lontana. Nella contea di Scania, si prevedono temperature fino a +25°C nel corso della settimana.