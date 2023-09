Spazio, progetto Quail sulla ISS: uova di quaglia in un’incubatrice speciale | VIDEO

MeteoWeb

Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dovrebbe essere lanciato l’esperimento Quail. Nel video a corredo dell’articolo, si vedono i risultati degli esperimenti presso la stazione MIR avvenuti negli anni ’90, che hanno portato alla scoperta di varie patologie nei pulcini. Ora gli astronauti dovranno prendersi cura di un lotto di uova in un’incubatrice speciale, in grado di simulare la gravità grazie a una centrifuga, rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. In questa spedizione non nasceranno quaglie spaziali. Ad un certo punto, gli ovuli verranno posti in capsule con una soluzione di formaldeide. In questo modo, gli scienziati otterranno più dati sugli effetti della microgravità sugli embrioni.