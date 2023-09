Proprietà, utilizzi, benefici e controindicazioni del Kiwi

MeteoWeb

Il kiwi è un frutto ricco di virtù nutritive e salutari. Non solo si distingue per il suo sapore unico, tra dolce e aspro, ma anche per i suoi molteplici benefici per la salute. Ricco di vitamina C, aiuta a rafforzare il sistema immunitario, proteggendo l’organismo dai comuni malanni. La sua abbondanza di fibre contribuisce a regolare la digestione e a prevenire problemi come la stitichezza. Gli antiossidanti presenti nel kiwi, tra cui la vitamina E e il potassio, aiutano a combattere i radicali liberi, contribuendo così a ritardare l’invecchiamento delle cellule e a mantenere la pelle giovane. Inoltre, il consumo regolare di kiwi può contribuire alla salute cardiovascolare, grazie alla sua capacità di abbassare i trigliceridi nel sangue.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il kiwi

Il kiwi è originario della Cina e il nome gli è stato attribuito in Nuova Zelanda, dove il frutto è stato introdotto e dove è stato associato all’uccello nazionale chiamato kiwi per la sua somiglianza.

Il kiwi (genere Actinidia) è una pianta rampicante decidua. Possiede foglie ovate di colore verde intenso e, durante la stagione della fioritura, produce fiori bianchi o leggermente giallastri. La pianta ha una particolarità: le piante sono dioiche, il che significa che ci sono piante maschili e piante femminili. Per ottenere frutti, è necessaria la presenza di entrambe, poiché le piante maschili impollinano quelle femminili.

Il frutto ha una forma ovale, con una pelle sottile e pelosa di colore marrone. La polpa interna è di solito di un verde brillante, anche se esistono varietà con polpa gialla, e presenta piccoli semi neri. È conosciuto per il suo sapore distintivo, che può essere descritto come una combinazione tra fragole, banane e ananas.

Tanti tipi e varietà

Esistono diverse specie e varietà di kiwi, ciascuna con le proprie caratteristiche uniche in termini di dimensione, sapore, colore e texture. Eccone alcune:

Kiwi Verde (Actinidia deliciosa) : è la varietà più comune e diffusa di kiwi. Ha una pelle marrone e pelosa con una polpa verde brillante. Il sapore è una combinazione di dolce e aspro;

: è la varietà più comune e diffusa di kiwi. Ha una pelle marrone e pelosa con una polpa verde brillante. Il sapore è una combinazione di dolce e aspro; Kiwi Giallo o Golden Kiwi (Actinidia chinensis) : Conosciuto anche come kiwi SunGold o kiwi dorato, ha una pelle liscia e sottile con una polpa gialla. Il sapore è più dolce e tropicale rispetto al kiwi verde tradizionale;

: Conosciuto anche come kiwi SunGold o kiwi dorato, ha una pelle liscia e sottile con una polpa gialla. Il sapore è più dolce e tropicale rispetto al kiwi verde tradizionale; Kiwi Hardy (Actinidia arguta) : noti anche come kiwi baby o kiwi uva, questi sono molto più piccoli dei kiwi tradizionali e hanno una pelle liscia che può essere mangiata. La polpa è verde e il sapore è simile a quello dei kiwi tradizionali, ma con una consistenza più succosa;

: noti anche come kiwi baby o kiwi uva, questi sono molto più piccoli dei kiwi tradizionali e hanno una pelle liscia che può essere mangiata. La polpa è verde e il sapore è simile a quello dei kiwi tradizionali, ma con una consistenza più succosa; Kiwi Kolomikta (Actinidia kolomikta) : wuesta varietà è meno comune per il consumo, ma è coltivata spesso come pianta ornamentale perché le sue foglie diventano rosa e bianche. I frutti sono piccoli e la polpa ha un sapore delicato;

: wuesta varietà è meno comune per il consumo, ma è coltivata spesso come pianta ornamentale perché le sue foglie diventano rosa e bianche. I frutti sono piccoli e la polpa ha un sapore delicato; Kiwi Rosso (Actinidia melanandra): questa specie rara ha una polpa rossa o rosa. La sua presenza commerciale è limitata, ma è una varietà interessante per il suo colore e il sapore dolce.

Benefici e proprietà del kiwi

Il kiwi, oltre ad essere un frutto delizioso, vanta una serie di benefici e proprietà nutritive:

Ricco di vitamina C : un singolo kiwi contiene quasi il fabbisogno giornaliero di vitamina C, che è essenziale per rafforzare il sistema immunitario, promuovere la guarigione delle ferite e mantenere la salute della pelle;

: un singolo kiwi contiene quasi il fabbisogno giornaliero di vitamina C, che è essenziale per rafforzare il sistema immunitario, promuovere la guarigione delle ferite e mantenere la salute della pelle; Fonte di fibre : è una buona fonte di fibre dietetiche, che aiuta a regolare la digestione, prevenire la stitichezza e ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come le malattie cardiovascolari;

: è una buona fonte di fibre dietetiche, che aiuta a regolare la digestione, prevenire la stitichezza e ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come le malattie cardiovascolari; Ricco di antiossidanti : oltre alla vitamina C, contiene altri antiossidanti come la vitamina E e la luteina, che aiutano a proteggere le cellule dall’azione dannosa dei radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento precoce;

: oltre alla vitamina C, contiene altri antiossidanti come la vitamina E e la luteina, che aiutano a proteggere le cellule dall’azione dannosa dei radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento precoce; Promuove la salute cardiovascolare : può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna e i trigliceridi, fattori associati al rischio di malattie cardiovascolari;

: può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna e i trigliceridi, fattori associati al rischio di malattie cardiovascolari; Fonte di vitamina K : essenziale per la coagulazione del sangue e il mantenimento della salute delle ossa;

: essenziale per la coagulazione del sangue e il mantenimento della salute delle ossa; Ricco di potassio : il potassio è un minerale essenziale che aiuta a regolare l’equilibrio dei fluidi, la contrazione muscolare e la funzione nervosa;

: il potassio è un minerale essenziale che aiuta a regolare l’equilibrio dei fluidi, la contrazione muscolare e la funzione nervosa; Protezione della vista : contiene zeaxantina e luteina, due carotenoidi che hanno dimostrato di ridurre il rischio di malattie oculari correlate all’età, come la degenerazione maculare;

: contiene zeaxantina e luteina, due carotenoidi che hanno dimostrato di ridurre il rischio di malattie oculari correlate all’età, come la degenerazione maculare; Aiuta la digestione : contiene un enzima chiamato actinidina, che può aiutare a scomporre le proteine e facilitare la digestione;

: contiene un enzima chiamato actinidina, che può aiutare a scomporre le proteine e facilitare la digestione; Basso contenuto calorico : pur essendo nutriente, ha un basso contenuto calorico, rendendolo un’ottima opzione per chi cerca di mantenere o perdere peso;

: pur essendo nutriente, ha un basso contenuto calorico, rendendolo un’ottima opzione per chi cerca di mantenere o perdere peso; Supporto al sistema immunitario: la combinazione di vitamina C, vitamina K e altri antiossidanti aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere contro le infezioni.

Il kiwi in gravidanza

Il kiwi può essere consumato in gravidanza. È una fonte eccellente di vitamina C, fibre e altri nutrienti benefici per la mamma e il feto. Tuttavia, come con qualsiasi alimento, è importante consumarlo con moderazione e assicurarsi che sia ben lavato per eliminare potenziali contaminanti esterni. In caso di dubbi, si consiglia di consultare un medico o un nutrizionista per ricevere indicazioni specifiche.

Le controindicazioni

Anche se il consumo di kiwi è generalmente considerato sicuro per la maggior parte delle persone, se parte di una dieta equilibrata, ci sono alcune potenziali controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche. I sintomi di un’allergia possono includere orticaria, prurito, gonfiore della lingua, labbra o gola, difficoltà respiratorie, e, nei casi più gravi, anafilassi. Se si sospetta un’allergia, è fondamentale evitare il kiwi e consultare un medico;

: alcune persone possono essere allergiche. I sintomi di un’allergia possono includere orticaria, prurito, gonfiore della lingua, labbra o gola, difficoltà respiratorie, e, nei casi più gravi, anafilassi. Se si sospetta un’allergia, è fondamentale evitare il kiwi e consultare un medico; Problemi gastrointestinali : per alcune persone, mangiare questo frutto può causare diarrea, dolori allo stomaco o gonfiore. Ciò può essere dovuto alla presenza dell’enzima actinidina, che può disagiare lo stomaco di alcune persone;

: per alcune persone, mangiare questo frutto può causare diarrea, dolori allo stomaco o gonfiore. Ciò può essere dovuto alla presenza dell’enzima actinidina, che può disagiare lo stomaco di alcune persone; Calcoli renali : è una fonte di ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in persone predisposte;

: è una fonte di ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in persone predisposte; Interferenza con farmaci : a causa dell’alto contenuto di vitamina K, il frutto potrebbe interferire con farmaci anticoagulanti;

: a causa dell’alto contenuto di vitamina K, il frutto potrebbe interferire con farmaci anticoagulanti; Effetti orali: in rari casi, il consumo di kiwi può causare una sensazione di formicolio o irritazione nella bocca. Questo fenomeno, noto come sindrome orale allergica, è spesso associato a reazioni crociate tra allergeni nel kiwi e quelli presenti in alcuni pollini.

Come con qualsiasi alimento, è essenziale ascoltare il proprio corpo e notare come reagisce. Se si verificano sintomi indesiderati dopo aver mangiato kiwi, è consigliabile consultare un medico o un allergologo.

Valori nutrizionali e calorie

Ecco una panoramica dei valori nutrizionali e delle calorie per un kiwi di peso e dimensioni medie (circa 100 grammi):

Calorie : circa 61 kcal

: circa 61 kcal Carboidrati : circa 14,7 g Zuccheri : circa 8,9 g

: circa 14,7 g Proteine : circa 1,1 g

: circa 1,1 g Grassi : circa 0,5 g Grassi saturi : meno di 0,1 g

: circa 0,5 g Fibre : circa 3 g

: circa 3 g Vitamina C : circa 92 mg (oltre il 100% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

: circa 92 mg (oltre il 100% del fabbisogno giornaliero raccomandato) Vitamina K : circa 40,3 mcg (circa il 50% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

: circa 40,3 mcg (circa il 50% del fabbisogno giornaliero raccomandato) Vitamina E : circa 1,5 mg

: circa 1,5 mg Potassio : circa 312 mg

: circa 312 mg Folati: circa 25 mcg

È importante sottolineare che i valori nutrizionali possono variare leggermente a seconda della varietà e delle condizioni di coltivazione.

Quanti kiwi si possono mangiare al giorno?

Non esiste un limite preciso sul numero di kiwi che si possono mangiare al giorno. Generalmente, un paio sono considerati sicuri e benefici per la maggior parte delle persone. Tuttavia, come con tutti gli alimenti, è importante consumarli con moderazione e nell’ambito di una dieta equilibrata.

Gli utilizzi

Il kiwi è un frutto versatile in cucina, ideale sia da solo che in combinazione con altri alimenti. Può essere tagliato a fette e aggiunto alle insalate per un tocco dolce-acidulo. È ottimo frullato in smoothie, combinato con altri frutti. Può guarnire torte e dessert, o servire da base per marmellate e gelatine. La sua acidità lo rende adatto anche a marinare carni, ammorbidendole. Infine, può essere incluso in salse esotiche o chutney, aggiungendo un sapore vivace ai piatti.