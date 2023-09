Il prossimo “supercontinente” potrebbe spazzare via l’uomo e rendere la Terra inabitabile: lo studio

MeteoWeb

La formazione di un nuovo “supercontinente” potrebbe spazzare via l’uomo e tutti gli altri mammiferi ancora in vita entro 250 milioni di anni, secondo quanto previsto dai ricercatori in un nuovo studio. Utilizzando i primi modelli climatici realizzati da un supercomputer per un lontano futuro, gli scienziati dell’Università di Bristol, nel Regno Unito, hanno previsto come gli estremi climatici si sarebbero intensificati dopo che i continenti del mondo si sarebbero uniti per formare un supercontinente, Pangea Ultima, tra circa 250 milioni di anni. Hanno scoperto che sarebbe estremamente caldo, secco e praticamente inabitabile per gli esseri umani e i mammiferi, che non sono evoluti per far fronte a un’esposizione prolungata al calore eccessivo.

I ricercatori hanno simulato le tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per il supercontinente e hanno utilizzato modelli di movimento delle placche tettoniche, chimica degli oceani e biologia per calcolare i livelli di anidride carbonica. Hanno scoperto che non solo la formazione della Pangea Ultima porterebbe a eruzioni vulcaniche più regolari, che emetterebbero anidride carbonica nell’atmosfera, riscaldando il pianeta, ma che anche il sole diventerebbe più luminoso, emettendo più energia e riscaldando ulteriormente la Terra, hanno osservato gli esperti nello studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. Gli autori evidenziano che la posizione del supercontinente (principalmente ai tropici) esacerba questo calore e che il Sole emetterà circa il 2,5% in più di radiazioni.

“Il supercontinente appena emerso creerebbe effettivamente un triplo smacco comprendente l’effetto di continentalità, un sole più caldo e più CO 2 nell’atmosfera”, afferma Alexander Farnsworth, ricercatore associato presso l’Università di Bristol e autore principale dello studio. “Temperature diffuse comprese tra +40 e +50°C ed estremi giornalieri ancora maggiori, aggravati da alti livelli di umidità, alla fine segnerebbero il nostro destino. Gli esseri umani – insieme a molte altre specie – morirebbero a causa della loro incapacità di dissipare questo calore attraverso il sudore, per raffreddare i loro corpi”, ha aggiunto Farnsworth. L’aumento del calore, ha osservato l’esperto, creerebbe un ambiente senza fonti di cibo o acqua per i mammiferi.

Anche se ci sono grandi incertezze quando si fanno previsioni per un futuro così lontano, gli scienziati hanno affermato che il quadro appare “molto desolante”, con solo l’8-16% circa della terra del supercontinente abitabile per i mammiferi, portando ad un elevato rischio di estinzione poiché le popolazioni si riducono e diventano disconnesse.

L’anidride carbonica potrebbe essere al doppio dei livelli attuali, secondo lo studio, anche se il calcolo è stato fatto partendo dal presupposto che gli esseri umani smetteranno di bruciare combustibili fossili adesso, “altrimenti vedremo quei numeri molto, molto prima”, afferma Benjamin Mills, Professore dell’evoluzione del Sistema Terra presso l’Università di Leeds e coautore dello studio.

Gli autori sottolineano che le loro previsioni sono incerte, poiché configurazioni future alternative del supercontinente potrebbero alterare i risultati. Evidenziano, inoltre, che altri processi evolutivi o legati all’uomo potrebbero causare l’estinzione dei mammiferi prima dell’assemblaggio del supercontinente.