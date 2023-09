Protezione Civile: oggi l’insediamento della nuova Commissione nazionale grandi rischi

MeteoWeb

Si è insediata ufficialmente oggi la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, rinnovata con decreto firmato lo scorso 31 agosto dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, pubblicato il 19 settembre nella Gazzetta Ufficiale n.219. A presiedere la commissione, che resterà in carica per i prossimi cinque anni, è stato nominato il Prof. Eugenio Coccia, ordinario di Astronomia ed Astrofisica presso la Scuola Universitaria Superiore “Gran Sasso Science Institute” (GSSI). Il professor Coccia è uno degli autori della scoperta delle onde gravitazionali e ha diretto l’importante infrastruttura di ricerca “Laboratori del Gran Sasso” dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Attualmente è direttore dell’Institute of High Energy Physics di Barcellona (Spagna).

La commissione è composta da 64 componenti provenienti dai più prestigiosi Atenei ed Istituti italiani e supporterà il Dipartimento della Protezione Civile, in otto settori di rischio: sismico; vulcanico; maremoto; idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici; incendi boschivi e da deficit idrico; nucleare e radiologico; chimico, tecnologico, industriale e da trasporti; ambientale e igienico-sanitario.

L’individuazione dei componenti è stata effettuata partendo dai diversi profili di competenza ed esperienza, necessari a comporre ciascun settore ed è avvenuta in stretto raccordo con i Centri di competenza – che forniscono al Dipartimento informazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti – e grazie ad una proficua azione di analisi e confronto con il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con il Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca.