Spazio, prove generali a pieno carico di propellente per il razzo Ariane 6: acceso il motore Vulcain 2.1

Presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese, il nuovo veicolo di lancio Ariane 6 dell’ESA, composto dagli stadi a propulsione liquida superiore e inferiore dai simulatori di propulsori a propellente solido, è stato caricato di carburante e il motore dello stadio centrale inferiore è stato acceso. Con il lanciatore sulla rampa di lancio, il motore Vulcain 2.1 è stato avviato, è rimasto acceso per quattro secondi come pianificato e spento prima che l’ossigeno e l’idrogeno liquidi venissero ricondotti nei relativi serbatoi sotterranei separati. Questi test rappresentano la continuazione di un test precedente effettuato il 18 luglio scorso. Lo comunica l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

L’esercitazione, condotta dal CNES e da ArianeGroup sotto la guida dell’ESA, ha testato le procedure di preparazione al lancio e conto alla rovescia e dimostrato ancora una volta che il sistema può essere gestito in sicurezza in caso di interruzione della sequenza di lancio, come già emerso durante il test del 18 luglio. Il rifornimento di carburante e l’accensione sono stati gli ultimi di una serie di test in corso per verificare che il razzo, la rampa di lancio, l’edificio mobile di integrazione e tutti i relativi collegamenti idraulici ed elettrici funzionino correttamente come sistema integrato.

Il razzo Ariane 6 attualmente installato sulla rampa di lancio non è destinato al volo (i propulsori a propellente solido del razzo sono inerti): si tratta comunque di un modello quasi identico a quello reale, costruito per la finalità di testare le caratteristiche del nuovo lanciatore. I modelli che invece voleranno, compreso il razzo che effettuerà il volo inaugurale dell’Ariane 6, sono prodotti e assemblati sotto la responsabilità del capocommessa ArianeGroup, a Les Mureaux, in Francia, e a Brema, in Germania. I propulsori del razzo a propellente solido per il primo volo sono assemblati a Kourou, nella Guyana francese.

Il Direttore dei Trasporti Spaziali dell’ESA, Toni Tolker-Nielsen, ha commentato: “il team che lavora su questo programma è davvero fantastico. Ormai ci siamo quasi: manca poco al debutto dell’era Ariane 6″.

Ariane 6

Ariane 6 è un progetto completamente nuovo, creato per succedere ad Ariane 5 come sistema di lancio per carichi pesanti in Europa. Grazie allo stadio superiore di Ariane 6 e al suo motore riutilizzabile Vinci, la capacità di lancio dell’Europa sarà adattata alle esigenze di più carichi utili, ad esempio per mettere in orbita costellazioni di satelliti. La capacità di raggiungere autonomamete l’orbita terrestre e lo spazio profondo dà all’Europa la capacità di effettuare missioni spaziali per le attività di navigazione, di osservazione della Terra e per i programmi scientifici e di sicurezza. Il continuo sviluppo delle capacità di trasporto spaziale dell’Europa è frutto della costante dedizione di migliaia di persone di talento che lavorano nei 22 Stati Membri dell’ESA.