La missione Psyche pronta a partire verso un bizzarro asteroide ricco di metalli: “portarlo sulla Terra sarebbe un errore catastrofico”

Una sonda della NASA verrà lanciata verso un bizzarro asteroide metallico tra meno di un mese, se tutto andrà secondo i piani. Il decollo di Psyche è previsto a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Kennedy Space Center in Florida il 5 ottobre (anche se la finestra di lancio si estende fino al 25 ottobre, con un’opportunità ogni giorno). Psyche arriverà al suo omonimo – un oggetto metallico largo 280 km nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove – nell’estate del 2029.

Il lancio del mese prossimo sarà un momento fondamentale anche per SpaceX: segnerà il primo decollo del Falcon Heavy per la NASA, nonché la prima missione interplanetaria del razzo. Il Falcon Heavy, che è il 2° razzo più potente attualmente operativo (dopo lo Space Launch System della NASA), è decollato solo 7 volte fino ad oggi, l’ultima il 28 luglio.

Un lungo viaggio

Psyche avrebbe già dovuto essere in volo. Il piano originale prevedeva il lancio nell’autunno del 2022, ma problemi con il software di volo della navicella hanno portato ad un ritardo di un anno. Ora, i problemi sono stati risolti, hanno confermato i membri del team di missione. Il decollo darà il via a una lunga fase di crociera per Psyche, che utilizzerà una propulsione elettrica solare altamente efficiente per raggiungere la fascia degli asteroidi. Un assist gravitazionale con sorvolo di Marte nel maggio 2026 aumenterà la velocità di Psyche, aiutandola a raggiungere la roccia spaziale target alla fine di luglio 2029.

La sonda studierà poi l’asteroide da vicino per 26 mesi, girandogli attorno e avvicinandosi sempre più fino a orbitare a soli 64 km sopra la superficie. Gli scienziati non sanno che aspetto abbia quella superficie – non hanno mai osservato bene l’oggetto o qualsiasi altro asteroide metallico – ma hanno diverse idee. “Una possibilità è che la superficie metallica di Psyche sia ricoperta da piccoli impatti di micrometeoriti a forma di coppa, appuntiti, nel metallo e da piccoli granelli di metallo volati via quando sono avvenuti,” ha spiegato il principal investigator della missione, Lindy Elkins-Tanton. dell’Arizona State University. “Ci aspettiamo che parte della superficie sia metallica e parte non sia metallica,” ha aggiunto. “Qual è la parte non metallica? Roccia? Zolfo? Non lo sappiamo davvero. Direi che l’unica cosa di cui siamo abbastanza sicuri è che ci sia del metallo“.

Un asteroide bizzarro ricco di metalli

Psyche ha molto metallo – così tanto, in effetti, che varrebbe circa 10 quintilioni di dollari qui sulla Terra, aveva calcolato Elkins-Tanton qualche anno fa. Questa cifra, però, non è da prendere sul serio, ha sottolineato. “Non abbiamo alcuna tecnologia come specie per portare Psyche sulla Terra. E se lo facessimo, sarebbe probabilmente un errore catastrofico,” ha affermato Elkins-Tanton. “Se riuscissimo a portare Psyche sulla Terra, inonderebbe il mercato di metalli e non varrebbe letteralmente nulla,” ha aggiunto. “Quindi, calcolarne il valore è un divertente esercizio intellettuale senza alcuna verità. Non andremo lì per estrarre metalli dall’asteroide“.

La missione Psyche

Piuttosto, la missione Psyche da 1,2 miliardi di dollari prenderà le misure dell’asteroide per scopi scientifici. Studierà la roccia spaziale utilizzando 3 strumenti dedicati: uno spettrometro di raggi gamma e neutroni, un imager multispettrale e un magnetometro. La navicella spaziale utilizzerà anche il suo sistema di telecomunicazioni radio a bordo per studiare la gravità, imparando di più sulla struttura e sulla composizione interna di Psyche. Tale missione rivelerà molto sull’asteroide, che gli scienziati ritengono possa essere il nucleo esposto di un protopianeta, la materia prima da cui sono costituiti i pianeti rocciosi come la Terra e Marte.

Psyche trasporta anche un dimostratore tecnologico della NASA chiamato DSOC (abbreviazione di “Deep Space Optical Communications”). DSOC utilizzerà un sistema laser per inviare e ricevere dati durante la lunga fase di crociera della missione verso la cintura degli asteroidi. Fino ad oggi, tali sistemi di comunicazione ottica ad alta capacità sono stati utilizzati su veicoli spaziali solo fino alla Luna. DSOC mira ad estendere questa portata molto più lontano, nello Spazio molto profondo.